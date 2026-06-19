"Не тех бьешь, Навроцкий": Кулеба напомнил Польше о скандальных кавалерах ордена Белого Орла

Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба напомнил, что фашистский лидер Бенито Муссолини и российская императрица Екатерина II до сих пор являются кавалерами ордена, которого президент Польши Кароль Навроцкий решил лишить Владимира Зеленского.

Об этом Кулеба написал в Facebook, сообщает "Европейская правда".

Бывший министр иностранных дел Украины назвал решение Кароля Навроцкого скандальным и упомянул об одиозных исторических личностях, которые до сих пор являются кавалерами этого ордена.

"Екатерина II – российская императрица. Бенито Муссолини – фашистский лидер Италии, союзник Адольфа Гитлера. Что объединяет этих двух людей, которых разделяет более 150 лет? Екатерина II уничтожила польское государство во время раздела, окончательно – в 1795 году. Муссолини поддерживал Гитлера, когда тот уничтожал польское государство в 1939 году. Оба до сих пор остаются кавалерами высшей польской награды – ордена Белого Орла", – написал Кулеба.

Но, добавил он, президент Польши Кароль Навроцкий решил, что именно президент Украины Владимир Зеленский должен быть лишен этого ордена.

"Не тех бьешь, Навроцкий. Рейтинг и ненависть к украинцам ослепляют глаза, которыми нужно видеть реальную угрозу для Польши. Но с ней воюет Украина, а не президент Навроцкий. Украинцы, сохраняем спокойствие. Всему свое время", – добавил Кулеба.

19 июня президент Польши Кароль Навроцкий принял решение о лишении президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла из-за присвоения одному из подразделений ВСУ названия "героев УПА".

В связи с этим решением глава МИД Андрей Сибига заявил, что вернет Польше свою высокую государственную награду.