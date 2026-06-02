В Италии уверены, что Еврокомиссия смягчит бюджетные правила из-за войны в Иране

Итальянский министр иностранных дел Антонио Таяни выразил уверенность, что Еврокомиссия пойдет на встречу Италии и ослабит фискальные правила для лучшего преодоления энергокризиса, вызванного войной в Иране.

Об этом чиновник заявил в интервью газете Corriere della Sera, передает "Европейская правда".

Таяни заявил, что просьба Рима об ослаблении бюджетных правил ЕС была "абсолютно законной". Он добавил, что такой маневр поможет европейским экономикам продержаться до стабилизации рыночных условий, в частности до восстановления судоходства через Ормузский пролив.

"Этот запрос вполне оправдан, и я не верю, что ЕС не даст положительного ответа. Я уверен в этом. Речь идет о возможности отклонения на тот период, когда энергетический кризис будет давать о себе знать, пока ситуация в Ормузском проливе не нормализуется", – пояснил министр.

Италия, которая очень зависит от импорта энергии, была среди группы стран, которые настаивают на адаптации фискальных правил ЕС для лучшего преодоления экономических последствий энергетических потрясений. Рим призывает Еврокомиссию предоставить государствам-членам такую же свободу действий для преодоления энергокризиса, которая сейчас предусмотрена для расходов на оборону.

"Так же как мы заботимся о гражданах, позволяя внебюджетные расходы на безопасность, мы должны делать это, чтобы помочь им и предприятиям бороться с нынешним подорожанием", – подчеркнул Таяни.

Премьер Италии Джорджа Мелони ранее обвинила Европейский Союз в том, что он ограничивает свои возможности развиваться и быть конкурентоспособным на мировой арене из-за его неуступчивости в вопросах регулирования.

Эти замечания прозвучали после того, как Италия обратилась к Брюсселю с просьбой смягчить бюджетные правила ЕС, что позволило бы ее правительству потратить больше средств на мероприятия, направленные на преодоление энергетического кризиса.