Мелоні просить Єврокомісію пом’якшити бюджетні правила через енергокризу

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні закликала Брюссель пом'якшити фіскальні правила Європейського Союзу, щоб допомогти урядам подолати економічний шок, спричинений війною в Ірані та стрімким зростанням цін на енергоносії.

Про це йдеться у її листі до президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, передає Politico, пише "Європейська правда".

У листі Мелоні попросила, щоб "інвестиції та надзвичайні заходи, необхідні для подолання енергетичної кризи", були виключені з дії Пакту стабільності та зростання.

Цей документ вимагає від членів ЄС утримувати дефіцит державного бюджету на рівні нижче 3% ВВП.

"Криза на Близькому Сході та напруженість в Ормузькій протоці, які додаються до наслідків російської агресії в Україні, вже мають дуже серйозний і часто асиметричний вплив на ціни на енергоносії, на витрати сімей та підприємств", – заявила італійська прем’єрка.

Вона зазначила, що так само як угода про стабільність виключає з розрахунків витрати на оборону, витрати, пов’язані з енергетикою, також не повинні враховуватися.

"Ми повинні мати політичну мужність визнати, що сьогодні енергетична безпека також є європейським стратегічним пріоритетом", – акцентувала Мелоні.

Вона зазначила, що Риму буде важко виправдати участь у програмі фінансування оборони ЄС SAFE, якщо Брюссель відмовить у подібній гнучкості щодо витрат на енергетику.

Раніше міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні вже закликав Єврокомісію надати країнам-членам ЄС такі ж бюджетні пільги для пом'якшення наслідків стрімкого зростання цін на енергоносії, які наразі передбачені для видатків на оборону.

На початку травня Мелоні пообіцяла тіснішу співпрацю з Азербайджаном у галузі енергетики.