Посол ЕС о массированном ударе по Украине: РФ выжимает из себя последние силы

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова убеждена, что массированные удары по Украине – свидетельство того, что на поле боя Россия терпит неудачи.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Матернова написала у себя в Facebook.

Европейский дипломат отметила, что узнала новости о массированной атаке по дороге в украинскую столицу.

"Мы уже некоторое время слышали угрозы о том, что Россия готовит очередной масштабный удар по Киеву. Прошлой ночью это произошло... Вчерашняя ночная атака стала следствием неоднократных угроз Кремля относительно "систематических ударов" по Киеву. Президент Зеленский уже несколько дней предупреждал, что Россия готовит новую массированную волну атак", – указала Матернова.

При этом, подчеркнула она, несмотря на такие массированные атаки Украина не сломается.

"Сейчас Украина располагает 90 млрд евро на оборону и бюджетную поддержку от Европейского Союза. Между тем Россия борется, выжимая из себя последние силы. Это ужасно и кроваво, но все авторитетные источники говорят одно и то же: Россия больше не может продолжать эту войну. У нее заканчиваются финансовые ресурсы, человеческие ресурсы, силы и мотивация", – подчеркнула Матернова.

Напоследок она добавила, что верит в то, что Украина выстоит несмотря на то, что сейчас сложно.

В ночь на 2 июня российские оккупационные войска атаковали ряд украинских городов ракетами и ударными дронами. ПВО обезвредила 642 вражеские цели из 729 запущенных.

Основное направление вражеского удара – Киев. Также атакованы Днепр, Харьков, Запорожье, Полтавская область и другие регионы.

