Комитет Европарламента проголосовал за торговое соглашение с США

Комитет Европейского парламента по международной торговле проголосовал за имплементацию торгового соглашения с США, которое предусматривает отмену импортных пошлин на ряд товаров.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил глава комитета Бернд Ланге на платформе X.

Речь идет об утверждении договоренности Совета ЕС и Европарламента от 20 мая относительно двух документов в рамках "рамочного" торгового соглашения с США, касающихся тарифных аспектов.

За текст проголосовал 31 член комитета, шестеро выступили против, еще трое – воздержались.

Глава комитета отметил, что среди основных требований законодателей были надежная система защиты с положением об ограничении срока действия соглашения, положение о пересмотре и меры предосторожности против введения новых пошлин со стороны США.

Законодательство еще должно быть одобрено полным составом Европейского парламента на сессии 16 июня.

Напомним, в начале мая президент США Дональд Трамп выставил ЕС двухмесячный дедлайн для финализации торгового соглашения с США, пригрозив повышением таможенных ставок.

Напомним, речь идет о рамочном торговом соглашении между ЕС и США, заключенном в шотландском Торнбери 27 июля 2025 года, которое закрепило пошлины на европейский импорт в США на уровне 15%.