Новое правительство Дании готово вернуть День великой молитвы, отмененный из-за расходов на оборону

Новости — Вторник, 2 июня 2026, 12:35 — Ирина Кутелева

Новое правительство Дании готово вернуть как государственный праздник День великой молитвы, который был отменен в 2023 году ради увеличения финансирования обороны.

Об этом стало известно DR, сообщает "Европейская правда".

Однако, как указано в публикации, это произойдет только с 2030 года – и только при условии, что сначала будут выполнены определенные требования.

В частности, в правительстве заявляют, что отмена этого выходного дня сначала привела к росту занятости, и этот рост теперь нужно компенсировать где-то в другом месте, если выходной день должен вернуться.

Возвращение выходного дня также будет означать, что надбавка к зарплате, которую работники получали после отмены, снова исчезнет.

День великой молитвы (Bededag) отмечается ежегодно в четвертую пятницу после Пасхи. Этот праздник ввел в 1686 году король Дании и Норвегии Кристиан V в результате объединения нескольких небольших и местных католических праздников, которые пережили Реформацию.

Последний раз как государственный праздник его отметили 5 мая 2023 года. Премьер Метте Фредериксен тогда заявляла, что правительство отменит государственный праздник, чтобы профинансировать ряд других вещей, в том числе выделить больше денег на оборону.

Ранее Метте Фредериксен заявила, что ей удалось сформировать левоцентристское коалиционное правительство через несколько месяцев после парламентских выборов.

Дания
