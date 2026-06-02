Politico узнало, что может войти в 21-й пакет санкций против России

Европейский Союз готовится согласовать 21-й пакет санкций против России, который будет содержать ограничения против судов "теневого флота" и нефтяных доходов Кремля.

Об этом, как пишет "Европейская правда", стало известно изданию Politico от дипломатов и чиновников ЕС.

По данным СМИ, ЕС стремится согласовать новый пакет санкций до конца следующей недели на фоне усиления российских угроз против европейских стран.

Ключевое предложение касается утверждения лимита цены на российскую нефть. Текущее ограничение должно закончиться этим летом и, если не будет принято никаких мер, повысится автоматически.

Страны-члены настаивают на фиксации текущей цены, что лишит Москву высоких доходов из-за роста цен на нефть, вызванного войной на Ближнем Востоке.

В то же время ЕС вряд ли введет полный запрет на этот вид топлива из России, как и запрет на морские услуги российским танкерам.

Также Евросоюз может ввести санкции против российских энергетических компаний "Лукойл" и "Роснефть". Кроме того, в пакете ожидаются новые ограничения против судов российского "теневого флота".

Вероятно включение в санкционный список патриарха Кирилла, главы Русской православной церкви, близкого к Владимиру Путину. В предыдущих пакетах ограничения против Кирилла блокировала Венгрия во главе с Виктором Орбаном.

Как отмечает Politico, Брюссель удваивает стратегию давления на Россию, а не стремится к переговорам, несмотря на призывы некоторых лидеров назначить "специального посланника" для диалога с Москвой.

По словам одного из чиновников ЕС, считается, что Украина может быть в более сильной позиции после лета. Назначение специального представителя для переговоров с РФ на этом этапе может подорвать усилия по давлению на Россию именно в тот момент, когда Украина поворачивает войну в свою пользу.

Ранее СМИ сообщали, что Европейский Союз рассматривает возможность временного замораживания ценового ограничения на российскую нефть на фоне войны на Ближнем Востоке.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас анонсировала, что в новый 21-й пакет санкций Европейского Союза против России могут войти меры против военно-промышленного комплекса РФ, а также против российского "теневого флота".