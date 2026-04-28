Європарламент позбавив імунітету чотирьох депутатів з Польщі, зокрема українофоба Брауна

Європейський парламент у вівторок проголосував за зняття депутатської недоторканності з чотирьох польських євродепутатів, зокрема з одіозного лідера партії "Конфедерація польської корони" Гжегожа Брауна, відомого своїми антиукраїнськими, проросійськими та антисемітськими поглядами.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє TVP.

Окрім лідера "Конфедерації польської корони", Європарламент позбавив імунітету Даніеля Обайтека, Патрика Які (партія "Право і справедливість") та Томаша Бучека ("Конфедерація").

Кожному з депутатів висунуто окремі звинувачення. Брауна звинувачують у спробі зірвати церемонію у Єдвабному, присвячену вшануванню пам'яті польських євреїв. Тоді депутат заблокував дорогу під час пам'ятних заходів.

Справа Обайтека стосується надання ним неправдивих свідчень. Депутата Які звинувачують у наклепі проти судді, а Бучека – у порушенні фізичної недоторканності жінки, у якої він силоміць відібрав мегафон.

Рішення Європейського парламенту відкриває шлях для польських прокурорів та судів до початку судових переслідувань проти цих законодавців.

Цей крок було ухвалено після рекомендації комітету з правових питань Європейського парламенту, який заявив, що справи проти депутатів мають кримінальний характер і не несуть політичного мотиву.

Нагадаємо, у березні Європейський парламент вже проголосував за позбавлення імунітету польського євродепутата Гжегожа Брауна за знищення прапорів України та ЄС, а також за заперечення Голокосту.

Гжегож Браун відомий тим, що намагався здійснити "громадянське затримання" гінекологині, спалив прапор ЄС у Катовіце навесні цього року та зірвав прапор України в місті Біла Підляська.

