Польша просит о снятии иммунитета еще с одного евродепутата

Генпрокурор Польши инициировал снятие депутатского иммунитета с евродепутата Патрика Яки, которого подозревают в должностных злоупотреблениях во время работы в Минюсте.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Генпрокурор Польши Вальдемар Журек подал ходатайство в Европарламент о снятии иммунитета с евродепутата Патрика Яки, представителя партии "Право и справедливость", в прошлом – заместителя министра юстиции.

По данным расследования, которое ведет прокуратура Познани, Яки в период работы в Минюсте, имея полномочия надзора за пенитенциарной службой, неправомерно повлиял на кадровые решения в отношении одного из сотрудников и тот получил повышение и гарантию возвращения на руководящую должность, хотя перед тем попал под дисциплинарное производство.

Действия Яки в этом случае расценивают как злоупотребление полномочиями.

Для дальнейшего движения дела необходимо, чтобы Европарламент дал согласие на это.

Сам евродепутат называет обвинения надуманными и "не представляет, каких судей нужно назначить, чтобы доказать что-то настолько абсурдное".

Недавно Европарламент лишил иммунитета четырех депутатов от Польши, в том числе одиозного Гжегожа Брауна, а также одиозного румынского депутата Диану Шошоаке.