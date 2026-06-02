Уровень бедности в Германии рекордно вырос

Согласно докладу, опубликованному во вторник объединением благотворительных организаций Paritätische, уровень бедности в Германии в 2025 году вырос до рекордных 16,1%, в результате чего около 13,3 миллиона человек были отнесены к категории бедных.

Об этом сообщает dpa, пишет "Европейская правда".

Этот показатель вырос по сравнению с 15,5% годом ранее и стал самым высоким с момента начала ведения соответствующей статистики, отметила ассоциация, ссылаясь на официальные данные, опубликованные в начале этого года.

Согласно определению Европейского Союза, люди считаются находящимися под угрозой бедности, если их доход составляет менее 60% от среднего по стране.

В Германии этот порог составлял 1 446 евро в месяц для домохозяйства с одним человеком и 3 036 евро для домохозяйства с двумя взрослыми и двумя детьми в возрасте до 14 лет.

Общественная организация отметила, что этот рост изменил тенденцию к снижению, зафиксированную в период с 2020 по 2023 год, и указала на углубление социальных разногласий.

Самые низкие показатели бедности были зафиксированы в южных федеральных землях Бавария и Баден-Вюртемберг, которые имеют самую сильную региональную экономику в Германии, – соответственно 12,6% и 13,2%.

Пожилые люди были среди наиболее пострадавших групп: почти каждый пятый человек в возрасте 65 лет и старше был классифицирован как бедный или находящийся под угрозой бедности.

Единоличные домохозяйства, одинокие родители и люди с низким уровнем образования также пострадали непропорционально сильно; авторы отчета отмечают, что уровень бедности рос особенно среди групп, которые сталкиваются со структурными неравенствами и имеют ограниченный доступ к рынку труда.

Четыре из пяти человек, оказавшихся в затруднительном положении, не имели работы. Согласно докладу, 70% тех, кто живет в бедности, – это граждане Германии, а 30% – иностранцы.

В докладе указано, что многие домохозяйства едва справляются с ежедневными расходами. В прошлом году около 6,9% населения не имело достаточного дохода для покрытия регулярных расходов на проживание, в частности на оплату счетов за энергоносители и замену необходимой бытовой техники.

