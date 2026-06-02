Источники: 21-й пакет санкций ЕС против РФ будет готов 8-9 июня

Европейская комиссия планирует представить новый, 21-й пакет санкций Евросоюза против России, в начале следующей недели – в понедельник, 8 июня, или вторник, 9 июня.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" в Брюсселе сообщили на условиях анонимности несколько должностных лиц европейских институтов.

"Мы ожидаем, что новый, 21-й пакет санкций против Российской Федерации будет представлен Еврокомиссией в начале следующей недели, в понедельник или вторник", – сообщил один из собеседников "ЕвроПравды".

Традиционно Еврокомиссия представит свои предложения по пакету санкций на заседании Комитета постоянных представителей (Coreper), а также – в ограниченном виде – для представителей СМИ.

После этого начнется обсуждение предложенных санкций в столицах государств-членов.

По данным собеседников "ЕвроПравды", в пакет санкций должен войти целый блок мер против российских энергодоходов: замораживание ценового потолка на российскую нефть, внесение нескольких десятков новых судов в перечень "теневого флота" России.

Также на повестке дня – возможные санкции против российских энергогигантов "Лукойл" и "Роснефть", но могут возникнуть проблемы с утверждением из-за позиции нескольких государств-членов.

Еще одна интрига – удастся ли внести в санкционный список российского патриарха Кирилла (ранее эту инициативу блокировала Венгрия, но новое правительство, скорее всего, не будет ветировать подобные вопросы).

Стоит отметить, что санкции в ЕС утверждаются исключительно единогласным голосованием.

Как сообщала "Европейская правда", руководительница европейской дипломатии Кая Каллас анонсировала, что в новый 21-й пакет санкций Европейского Союза против России могут войти меры против военно-промышленного комплекса РФ, а также против российского "теневого флота".

Напомним, что 20-й пакет санкций против России, утвержденный странами ЕС 23 апреля, содержит ограничения против "теневого флота", лиц и предприятий, поддерживающих военно-промышленный комплекс РФ, а также закладывает основу для дальнейшего запрета на морские услуги для поставки российской нефти.