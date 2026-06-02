Во Франции задержали молодого человека, возможно, причастного к четырем поджогам леса

Во Франции задержали и будут судить пойманного "на горячем" 24-летнего молодого человека, которого подозревают в совершении в общей сложности четырёх поджогов, приведших к лесным пожарам.

Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

В конце прошлой недели на юге Франции в департаменте Жиронда задержали молодого человека, которого считают виновником нескольких поджогов в лесу, приведших к пожарам.

Его задержали 29 мая во время новой попытки поджога, заявил прокурор в Либурне Луи Рашель.

Молодого человека подозревают в совершении трех других лесных пожаров в районе города Реньяк в период с 27 марта по 19 апреля.

29 июня он предстанет перед судом по обвинению в причинении имущественного ущерба способом, опасным для окружающих. Ему грозит до 10 лет лишения свободы и штраф в размере до 150 тысяч евро.

Департамент Жиронда в жаркий период лета 2022 года пострадал от масштабных лесных пожаров, борьба с которыми продолжалась много дней подряд и потребовала помощи пожарных из других стран Европы.