В Польше правительство утвердило запрет на использование смартфонов в школах

В Польше правительство одобрило ряд постановлений, направленных на защиту детей в онлайн-среде; одно из них предусматривает ограничения на использование смартфонов в школах.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Они касаются таких проблем, как защита несовершеннолетних от порнографического контента и злоумышленников, ускорение удаления из онлайн-пространства нелегального контента и т. д., рассказал министр по цифровым вопросам Кшиштоф Гавковский.

Одно из них касается ограничения использования детьми смартфонов во время учебного дня.

"Мы хотим поддержать концентрацию на учебе, взаимодействии со сверстниками и развитие молодых людей, вместо зависимости от экранов и бесконечных уведомлений", – отметил министр.

Проект предусматривает, что уже с ближайшего учебного года учебные заведения как государственной, так и частной формы собственности могут запретить пользоваться смартфонами, планшетами и подобными устройствами в течение всего учебного дня – и на уроках, и на переменах.

"Конечно, предусмотрены определенные исключения. Это включает обстоятельства, связанные со здоровьем и безопасностью, а также случаи, когда учитель хочет задействовать телефоны в учебном процессе", – отметила министр образования Барбара Новацкая.

По ее словам, примерно в половине польских школ уже действуют такие подходы по их собственной инициативе.

В Латвии с 1 июня вступил в силу запрет на использование мобильных телефонов в школе учениками 1–9 классов, кроме случаев, когда учитель разрешил это в рамках учебного процесса.

Также в Европе активизировались дискуссии об установлении предельного возраста для доступа несовершеннолетних к соцсетям.