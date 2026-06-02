Посол Британии после ночного обстрела Киева: "Мы остаемся"

Посол Великобритании в Украине Нил Кромптон после очередного массированного удара РФ по украинской столице заверил, что это не повлияет на присутствие британских дипломатов в Киеве.

Как сообщает "Европейская правда", заявление опубликовали на официальных страницах посольства в соцсетях.

Посол отметил, что ночью 2 июня Россия снова нанесла массированные удары по украинским городам.

"Прошлой ночью Россия выпустила по Украине более 70 ракет и 650 дронов. Количество погибших растет, более 100 человек ранены. Мы остаемся здесь. Впереди – много работы, чтобы помочь нашим украинским друзьям", – заявил Нил Кромптон.

💬 Ще одна жахлива ніч для багатьох мирних українців: міста знову під атаками. Минулої ночі Росія випустила по Україні понад 70 ракет і 650 дронів.



Кількість загиблих зростає, понад сто людей поранені. Ми залишаємося тут. Попереду багато роботи, щоб допомогти нашим 🇺🇦 друзям. https://t.co/ytrieILGe0 – UK in Ukraine 🇬🇧🇺🇦 (@UKinUkraine) June 2, 2026

Отреагировал также министр обороны Британии Джон Хили, назвав российские удары шокирующими.

"Мои мысли – со всеми погибшими и ранеными. Путин в отчаянии продолжает свой зверский натиск в то время, как Украина наносит России тяжелые потери на поле боя. Великобритания решительно поддерживает Украину", – заявил он.

Putin’s indiscriminate attacks on Ukraine overnight are shocking. My thoughts are with all those killed and injured.



In his desperation, Putin is continuing his brutal onslaught as Ukraine inflicts a heavy price on Russia on the battlefield.



The UK will stand firm with Ukraine. – John Healey (@JohnHealey_MP) June 2, 2026

Официальный Париж также опубликовал заявление в связи с ночными ударами России, отметив, что они в очередной раз демонстрируют тотальное пренебрежение Москвы к усилиям по установлению мира.

Напомним, ранее ряд европейских столиц осудили угрозы Москвы новыми ударами по Киеву и призыв к западным дипломатам покинуть украинскую столицу, и в связи с этим вызвали российских послов в своих странах.

Ко Дню Киева посольства Германии, Британии и Франции сняли видео-посвящение украинской столице, исполнив песню "Києве мій".