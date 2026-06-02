Посол Британии после ночного обстрела Киева: "Мы остаемся"
Посол Великобритании в Украине Нил Кромптон после очередного массированного удара РФ по украинской столице заверил, что это не повлияет на присутствие британских дипломатов в Киеве.
Как сообщает "Европейская правда", заявление опубликовали на официальных страницах посольства в соцсетях.
Посол отметил, что ночью 2 июня Россия снова нанесла массированные удары по украинским городам.
"Прошлой ночью Россия выпустила по Украине более 70 ракет и 650 дронов. Количество погибших растет, более 100 человек ранены. Мы остаемся здесь. Впереди – много работы, чтобы помочь нашим украинским друзьям", – заявил Нил Кромптон.
💬 Ще одна жахлива ніч для багатьох мирних українців: міста знову під атаками. Минулої ночі Росія випустила по Україні понад 70 ракет і 650 дронів.– UK in Ukraine 🇬🇧🇺🇦 (@UKinUkraine) June 2, 2026
Кількість загиблих зростає, понад сто людей поранені. Ми залишаємося тут. Попереду багато роботи, щоб допомогти нашим 🇺🇦 друзям. https://t.co/ytrieILGe0
Отреагировал также министр обороны Британии Джон Хили, назвав российские удары шокирующими.
"Мои мысли – со всеми погибшими и ранеными. Путин в отчаянии продолжает свой зверский натиск в то время, как Украина наносит России тяжелые потери на поле боя. Великобритания решительно поддерживает Украину", – заявил он.
Putin’s indiscriminate attacks on Ukraine overnight are shocking. My thoughts are with all those killed and injured.– John Healey (@JohnHealey_MP) June 2, 2026
In his desperation, Putin is continuing his brutal onslaught as Ukraine inflicts a heavy price on Russia on the battlefield.
The UK will stand firm with Ukraine.
Официальный Париж также опубликовал заявление в связи с ночными ударами России, отметив, что они в очередной раз демонстрируют тотальное пренебрежение Москвы к усилиям по установлению мира.
Напомним, ранее ряд европейских столиц осудили угрозы Москвы новыми ударами по Киеву и призыв к западным дипломатам покинуть украинскую столицу, и в связи с этим вызвали российских послов в своих странах.
Ко Дню Киева посольства Германии, Британии и Франции сняли видео-посвящение украинской столице, исполнив песню "Києве мій".