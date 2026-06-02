Посол Британии после ночного обстрела Киева: "Мы остаемся"

Новости — Вторник, 2 июня 2026, 16:26 — Мария Емец

Посол Великобритании в Украине Нил Кромптон после очередного массированного удара РФ по украинской столице заверил, что это не повлияет на присутствие британских дипломатов в Киеве.

Как сообщает "Европейская правда", заявление опубликовали на официальных страницах посольства в соцсетях.

Посол отметил, что ночью 2 июня Россия снова нанесла массированные удары по украинским городам.

"Прошлой ночью Россия выпустила по Украине более 70 ракет и 650 дронов. Количество погибших растет, более 100 человек ранены. Мы остаемся здесь. Впереди – много работы, чтобы помочь нашим украинским друзьям", – заявил Нил Кромптон. 

Отреагировал также министр обороны Британии Джон Хили, назвав российские удары шокирующими.

"Мои мысли – со всеми погибшими и ранеными. Путин в отчаянии продолжает свой зверский натиск в то время, как Украина наносит России тяжелые потери на поле боя. Великобритания решительно поддерживает Украину", – заявил он.  

Официальный Париж также опубликовал заявление в связи с ночными ударами России, отметив, что они в очередной раз демонстрируют тотальное пренебрежение Москвы к усилиям по установлению мира.

Напомним, ранее ряд европейских столиц осудили угрозы Москвы новыми ударами по Киеву и призыв к западным дипломатам покинуть украинскую столицу, и в связи с этим вызвали российских послов в своих странах.

Ко Дню Киева посольства Германии, Британии и Франции сняли видео-посвящение украинской столице, исполнив песню "Києве мій".

