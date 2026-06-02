Экс-премьер Британии Джонсон: Путин ведет себя как тот, кто вот-вот проиграет

Новости — Вторник, 2 июня 2026, 16:42 — Мария Емец

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что жестокие обстрелы Россией украинских городов выглядят как признак предчувствия поражения.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в своем Х, отреагировав на сообщение президента Украины о массированной атаке 2 июня.

"Путин ведет себя с отчаянным варварством того, кто вот-вот потерпит поражение. Он никогда не сможет покорить Украину. Ему следует признать это – и спасти многие тысячи жизней с обеих сторон", – написал Джонсон. 

Министр обороны Великобритании назвал российские удары показателем отчаяния Путина, а британский посол заверил, что эти обстрелы не повлияют на присутствие их дипломатов в Киеве.

Напомним, в начале весны Джонсон съездил на позиции украинских военных в Запорожской области и написал репортаж оттуда, критикуя страны Запада за недостаточно решительную поддержку Украины.

