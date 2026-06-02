СМИ: ЕС готовится открыть первый переговорный кластер с Украиной и Молдовой 15 июня

ЕС 15 июня может официально открыть первый кластер в переговорах о вступлении Украины и Молдовы – после того как Венгрия дала понять, что откажется от своей давней оппозиции по заявке Украины.

Соответствующую информацию подтверждают многочисленные источники "Европейской правды", а также издание Politico.

Открытие первого переговорного кластера запланировано на межправительственную конференцию в Люксембурге 15 июня, отметили трое дипломатов в разговоре с Politico.

Ранее в СМИ говорили о 16 июня как дате межправительственной конференции.

Впрочем, по информации "ЕвроПравды", решение о переносе даты запланированной межправительственной конференции с 16 на 15 июня действительно дискутируется, но не является окончательным. Также обсуждается дата 18 июня – межправительственную конференцию в таком случае могли бы провести на полях саммита ЕС.

Также все источники "ЕП" подтверждают, что сейчас речь идет об открытии только первого кластера.

Будапешт под руководством бывшего премьер-министра Виктора Орбана решительно выступал против вступления Украины, но новое руководство страны непублично дало понять, что готово снять свое вето после встречи в понедельник между украинскими и венгерскими экспертами по вопросу прав меньшинств венгров, проживающих в Украине, сообщили дипломаты, которым была предоставлена анонимность для обсуждения закрытой встречи.

Один из венгерских чиновников заявил, что по открытию кластеров для Украины "решение еще не принято". "Переговоры продолжаются. Договоренности не достигнуты", – сказал чиновник.

Во время встречи в понедельник украинская сторона дала заверения о том, как решить большинство вопросов, изложенных в 11-пунктном плане, который изначально был подготовлен во времена Орбана, отметил один из дипломатов. Не все требования Венгрии могут быть немедленно удовлетворены, но дипломат добавил, что одобрение Будапешта не зависит от принятия нового законодательства в Украине.

Переговоры о членстве Украины набрали темп после того, как премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр посетил Брюссель и встретился с высокопоставленными чиновниками ЕС, чтобы обсудить, как разблокировать 16,4 млрд евро замороженных средств ЕС, отметил один из дипломатов.

Дипломат сообщил, что послы ЕС окончательно сформируют свою позицию по открытию первого кластера для Украины и Молдовы до конца этой недели после того, как Украина представит свои планы по внутренним реформам, а также решения вопроса меньшинств.

Глава МИД Украины Андрей Сибига призвал Евросоюз в июне открыть все кластеры для Украины на переговорах о вступлении.

Читайте подробнее, что происходит в переговорах с ЕС о будущем членстве Украины.