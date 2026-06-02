Трамп сменил исполняющего обязанности директора Нацразведки США

Президент США Дональд Трамп во вторник, 2 июня, объявил о назначении Уильяма Пулте исполняющим обязанности директора Национальной разведки США.

Об этом он написал в соцсети Truth Social, передает "Европейская правда".

Пулте возглавит Национальную разведку после того, как её предыдущая руководительница Тулси Габбард объявила об отставке.

Трамп заявил, что 38-летний Уильям Дж. Пулте останется также на своей должности главы Федерального агентства по финансированию жилья (FHFA) и главы государственных ипотечных гигантов "Фанни Мэй" и "Фредди Мак".

"Уильям имеет большой опыт управления самыми чувствительными вопросами в Америке", – сказал Трамп, не предоставляя деталей.

Как отмечает Bloomberg, выбор Пулте является нетрадиционным по многим причинам, в частности из-за его отсутствия опыта в разведке или военных вопросах. Однако он является лояльным союзником, который часто путешествует с президентом.

Также, как утверждает агентство, он непопулярен среди других должностных лиц администрации Трампа, поскольку часто обращается со своими идеями непосредственно к президенту и пытается выходить за рамки своих полномочий как главы FHFA.

Стоит отметить: 22 мая президент США объявил, что исполняющим обязанности директора Национальной разведки США станет бывший офицер ЦРУ Аарон Лукас. Глава ведомства Тулси Габбард сообщила, что её отставка вступит в силу 30 июня.

