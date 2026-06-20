Посол України у Польщі повертає свою нагороду рішення Навроцького забрати орден у Зеленського

Посол України у Польщі Василь Боднар оголосив, що поверне вручену йому польську нагороду на тлі рішення президента країни Кароля Навроцього позбавити президента України ордена Білого Орла після перейменування одного з підрозділів на честь УПА.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у своїх соцмережах.

Посол зазначив, що українці сприймають Польщу передусім як друга, союзника і партнера – нагадавши про велику хвилю підтримки на початку повномасштабної війни.

Він також акцентував, що у Києва та Варшави було й залишається багато спільних інтересів, зокрема безпекових.

Боднар зазначив, що на своїй посаді працював і працює над тим, щоб польсько-українські відносини розвивалися і складі питання вирішувалися, та відзначив, що за останні півтора року відбулося багато прогресу.

"Але я не можу залишитися осторонь від рішення, яке вважаю історично несправедливим. Розуміючи емоції, які панують в Польщі, не можу прийняти, що президента України, Володимира Зеленського – друга Польщі, главу держави, яка мужньо захищається від російського агресора та боронить мир в Європі, позбавлено найвищої польської нагороди", – зазначив він.

"В умовах війни Росії проти України, під атаками ракет і дронів, це рішення сприймається особливо болісно і емоційно, як жест щодо всього українського народу. За цих обставин я змушений повернути Кавалерський хрест Ордена "За заслуги Республіки Польща", – повідомив Василь Боднар.

Він висловив переконання, що у підсумку "мудрість переможе емоції, а взаємна повага – політичну кон’юнктуру".

"Ми можемо мати різні погляди, не погоджуватися, але ми не маємо втрачати здатності чути одне одного і шукати рішення шляхом діалогу. Пам’ятаймо, що від наших сварок завжди виграє ворог – Москва… Впевнений, що при наявності доброї волі, ми знайдемо розумні рішення", – додав він.

Нагадаємо, увечері 19 червня Навроцький ухвалив рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла у зв’язку з найменуванням одного з українських підрозділів на честь УПА та заявив, що Польща не допустить вступу у ЄС тих, хто не розуміє необхідності відмовитись від "культу тоталітаризму та насильства".

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що поверне Польщі свою високу державну нагороду у зв’язку з рішенням Навроцького.

Його попередник на посаді Дмитро Кулеба нагадав, що фашистський лідер Беніто Муссоліні та російська імператриця Катерина ІІ досі залишаються кавалерами ордену Білого Орла.

Прем’єр Польщі Дональд Туск висловив жаль з приводу того, що суперечка між Польщею та Україною ще більше поглиблюється, відзначивши, що це лише "тішить Путіна і шокує наших союзників".