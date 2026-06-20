Посол Украины в Польше вернет свою награду после решения Навроцкого лишить Зеленского ордена

Посол Украины в Польше Василий Боднар объявил, что вернет врученную ему польскую награду на фоне решения президента страны Кароля Навроцкого лишить президента Украины ордена Белого Орла после переименования одного из подразделений в честь УПА.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в своих соцсетях.

Посол отметил, что украинцы воспринимают Польшу прежде всего как друга, союзника и партнера – напомнив о большой волне поддержки в начале полномасштабной войны.

Он также акцентировал, что у Киева и Варшавы было и остается много общих интересов, в частности в вопросах безопасности.

Боднар отметил, что на своей должности работал и работает над тем, чтобы польско-украинские отношения развивались и спорные вопросы решались, и отметил, что за последние полтора года произошло много прогресса.

"Но я не могу остаться в стороне от решения, которое считаю исторически несправедливым. Понимая эмоции, которые царят в Польше, не могу принять, что президента Украины, Владимира Зеленского – друга Польши, главу государства, которое мужественно защищается от российского агрессора и защищает мир в Европе, лишили высшей польской награды", – отметил он.

"В условиях войны России против Украины, под атаками ракет и дронов, это решение воспринимается особенно болезненно и эмоционально, как жест в отношении всего украинского народа. В этих обстоятельствах я вынужден вернуть Кавалерский крест Ордена "За заслуги Республики Польша", – сообщил Василий Боднар.

Он выразил убеждение, что в итоге "мудрость победит эмоции, а взаимное уважение – политическую конъюнктуру".

"Мы можем иметь разные взгляды, не соглашаться, но мы не должны терять способности слышать друг друга и искать решения путем диалога. Помните, что от наших ссор всегда выигрывает враг – Москва... Уверен, что при наличии доброй воли, мы найдем разумные решения", – добавил он.

Напомним, вечером 19 июня Навроцкий принял решение о лишении президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла в связи с наименованием одного из украинских подразделений в честь УПА и заявил, что Польша не допустит вступления в ЕС тех, кто не понимает необходимости отказаться от "культа тоталитаризма и насилия".

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что вернет Польше свою высокую государственную награду в связи с решением Навроцкого.

Его предшественник на посту Дмитрий Кулеба напомнил, что фашистский лидер Бенито Муссолини и российская императрица Екатерина II до сих пор остаются кавалерами ордена Белого Орла.

Премьер Польши Дональд Туск выразил сожаление по поводу того, что спор между Польшей и Украиной еще больше углубляется, отметив, что это лишь "радует Путина и шокирует наших союзников".