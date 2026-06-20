Експосол Польщі в Україні закликав до стриманості на тлі відкликання нагороди Зеленського

Колишній посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький на тлі скандалу з відкликанням нагороди президента України Володимира Зеленського закликав до стриманості.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму X.

"З будь-якої кризи можна знайти вихід. Успіх чекає на тих, хто сьогодні проявить стриманість. Кожне образливе слово, сказане сьогодні, надовго закарбується в пам’яті", – написав Ціхоцький.

🇵🇱🇺🇦 Z każdego kryzysu można znaleźć wyjście. Powodzenie czeka tych, którzy dziś wykażą się powściągliwością. Każde obraźliwe zdanie dziś wypowiedziane pozostanie długo w pamięci. – Bartosz Cichocki (@B_Cichocki) June 19, 2026

На початку червня Ціхоцький повернув український орден "За заслуги", який він отримав у 2022 році від президента Володимира Зеленського, висловлюючи свою позицію щодо перейменування одного з українських підрозділів на честь УПА.

Ціхоцький – один з небагатьох послів, які не залишали Київ у перші тижні повномасштабної війни.

Нагадаємо, увечері 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла у зв’язку з найменуванням одного з українських підрозділів на честь УПА та заявив, що Польща не допустить вступу у ЄС тих, хто не розуміє необхідності відмовитись від "культу тоталітаризму та насильства".

Після цього кроку очільник МЗС України Андрій Сибіга, посол України у Польщі Василь Боднар та очільник Офісу президента Кирило Буданов оголосили, що повернуть видані їм польські нагороди.

Прем’єр Польщі Дональд Туск висловив жаль з приводу того, що суперечка між Польщею та Україною ще більше поглиблюється, відзначивши, що це лише "тішить Путіна і шокує наших союзників".