Экс-посол Польши в Украине призвал к сдержанности на фоне отзыва награды Зеленского

Бывший посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий на фоне скандала с отзывом награды президента Украины Владимира Зеленского призвал к сдержанности.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем X.

"Из любого кризиса можно найти выход. Успех ждет тех, кто сегодня проявит сдержанность. Каждое оскорбительное слово, сказанное сегодня, надолго запечатлится в памяти", – написал Цихоцкий.

🇵🇱🇺🇦 Z każdego kryzysu można znaleźć wyjście. Powodzenie czeka tych, którzy dziś wykażą się powściągliwością. Każde obraźliwe zdanie dziś wypowiedziane pozostanie długo w pamięci. – Bartosz Cichocki (@B_Cichocki) June 19, 2026

В начале июня Цихоцкий вернул украинский орден "За заслуги", который он получил в 2022 году от президента Владимира Зеленского, выражая свою позицию относительно переименования одного из украинских подразделений в честь УПА.

Цихоцкий – один из немногих послов, которые не покидали Киев в первые недели полномасштабной войны.

Напомним, вечером 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий принял решение о лишении президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла в связи с наименованием одного из украинских подразделений в честь УПА и заявил, что Польша не допустит вступления в ЕС тех, кто не понимает необходимости отказаться от "культа тоталитаризма и насилия".

После этого шага глава МИД Украины Андрей Сибига, посол Украины в Польше Василий Боднар и глава Офиса президента Кирилл Буданов объявили, что вернут выданные им польские награды.

Премьер Польши Дональд Туск выразил сожаление по поводу того, что спор между Польшей и Украиной еще больше углубляется, отметив, что это лишь "радует Путина и шокирует наших союзников".