Все президенты Украины, которые имели орден Белого Орла, отказались от него
От польского ордена Белого Орла отказались все президенты Украины, которые были им награждены.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Пятый президент Украины Петр Порошенко вечером в субботу отказался от ордена Орла из-за решения польского президента Кароля Навроцкого лишить этой награды Владимира Зеленского.
Перед этим третий президент Украины Виктор Ющенко отказался от ордена.
Второй президент Украины Леонид Кучма стал первым из экс-президентов, который отказался от этого ордена, которым его наградили в 1997 году.
Напомним, вечером 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий принял решение о лишении президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла в связи с наименованием одного из украинских подразделений в честь УПА и заявил, что Польша не допустит вступления в ЕС тех, кто не понимает необходимости отказаться от "культа тоталитаризма и насилия".
После этого шага глава МИД Украины Андрей Сибига, посол Украины в Польше Василий Боднар и глава Офиса президента Кирилл Буданов объявили, что вернут выданные им польские награды.
В субботу, 20 июня, Зеленский сообщил, что отправил орден по почте Каролю Навроцкому.