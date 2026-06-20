"Не маю іншого вибору": від ордену Білого Орла відмовився Кучма

Другий президент України Леонід Кучма у зв’язку з рішенням президента Польщі Кароля Навроцького позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла вирішив відмовитися від цього ордену, яким його нагородили у 1997 році.

Заяву Кучми опублікувала Дарка Оліфер, прессекретарка президентського фонду Леоніда Кучми "Україна", повідомляє "Європейська правда".

Кучма зазначив, що протягом всього свого президентства він вважав вибудову дружніх відносин з Польщею одним із своїх пріоритетів.

"Разом з моїм колегою Алєксандром Квасьнєвським ми докладали максимум зусиль для цього. Ми приділяли особливу увагу вирішенню історичних проблем у відносинах між нашими народами, результатом чого стала наша спільна заява 2003 року про їхнє примирення. Прощаємо і просимо прощення – саме цей принцип ми з президентом Квасьнєвським розробили за духовного посередництва великого поляка, Папи Івана Павла Другого", – зазначив другий президент України.

Як він додав, протягом десятиліть цей принцип працював і справжня дружба України та Польщі стала реальністю. Її підтвердженням стала неоціненна допомога, яку Польща надавала Україні з перших годин повномасштабного вторгнення РФ.

"І я впевнений, що нинішній недружній крок президента Навроцького не може перекреслити все це. Але сьогодні я не маю іншого вибору, ніж відмовитися від високого польського ордену. Не для того Україна прийняла бій від Росії, яка обґрунтовувала своє вторгнення історичними претензіями, щоб сьогодні вже інші країни диктували нам нашу історію та визначали, кого нам шанувати", – заявив Леонід Кучма.

Він висловив віру у те, що дружба та союзницькі відносини між Україною та Польщею збережуться, проте підкреслив, що сьогодні відчуває сум і тривогу.

"Одна справа – коли нападає ворог. Зовсім інша – коли ворожнеча розводить друзів. А ще страшніше – якщо цим друзям ще й загрожує спільна небезпека. Ми маємо пам'ятати історію. Однак минуле не може бути важливішим за майбутнє", – зазначив Кучма.

Нагадаємо, увечері 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла у зв’язку з найменуванням одного з українських підрозділів на честь УПА та заявив, що Польща не допустить вступу у ЄС тих, хто не розуміє необхідності відмовитись від "культу тоталітаризму та насильства".

Після цього кроку очільник МЗС України Андрій Сибіга, посол України у Польщі Василь Боднар та очільник Офісу президента Кирило Буданов оголосили, що повернуть видані їм польські нагороди.

У суботу, 20 червня, Зеленський повідомив, що відправив орден поштою Каролю Навроцькому.

Навроцький у суботу пояснив, що позбавив Зеленського ордена Білого Орла, оскільки той своїм вчинком порушив "поріг болю" поляків.