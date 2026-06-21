Сибига поблагодарил поляков, которые выступили против эскалации напряженности с Украиной

Глава МИД Украины Андрей Сибига выразил благодарность полякам, которые не поддерживают эскалацию напряженности с Украиной и напомнил об общем враге – России.

Об этом он написал в Х, передает "Европейская правда".

"Хочу поблагодарить каждого поляка, который четко выразил свою позицию против эскалации напряженности с Украиной. Мы являемся решительными сторонниками такого же подхода", – написал Сибига.

По его словам, такая позиция многим украинцам дает надежду на будущее добрососедских отношений.

"Мы – мудрые народы, мы всегда умеем найти выход из сложной ситуации. Нас объединяет сложная история, общее будущее и угроза со стороны нашего вечного врага – Москвы", – отметил министр.

Напомним, вечером 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий принял решение о лишении президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла в связи с наименованием одного из украинских подразделений в честь УПА и заявил, что Польша не допустит вступления в ЕС тех, кто не понимает необходимости отказаться от "культа тоталитаризма и насилия".

После этого шага глава МИД Украины Андрей Сибига, посол Украины в Польше Василий Боднар и глава Офиса президента Кирилл Буданов объявили, что вернут выданные им польские награды.

В субботу, 20 июня, Зеленский сообщил, что отправил орден по почте Каролю Навроцкому.

От польского ордена Белого Орла отказались все президенты Украины, которые были им награждены.