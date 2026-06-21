Спікер Сейму Польщі вважає, що Зеленський не приїде на конференцію у Гданську

Спікер Сейму Польщі Влодзімеж Чажастий вважає, що президент України Володимир Зеленський на тлі скандалу не приїде на Конференцію з питань відновлення України 25-26 червня у Гданську.

Про це він сказав в ефірі Polsat News, передає "Європейська правда".

На запитання, чи, на його думку, Зеленський приїде на конференцію з питань відбудови України в Гданську, Чажастий відповів, що президент України не з’явиться в Польщі, оскільки конфлікт із Варшавою переріс у "такі неконтрольовані емоції".

"Я думаю, що пан президент Навроцький знав, що робить. Питання полягає в тому, чи після цього рішення пана президента Навроцького ситуація заспокоюється? Чи ми, навпаки, рухаємося в бік конфлікту? (…) Якщо Зеленський не приїде до Гданська, чи є це гарною ідеєю для бізнесу в контексті відбудови України?" – прокоментував він.

Нагадаємо, увечері 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла у зв’язку з найменуванням одного з українських підрозділів на честь УПА та заявив, що Польща не допустить вступу у ЄС тих, хто не розуміє необхідності відмовитись від "культу тоталітаризму та насильства".

Українська сторона поки не коментує, чи вплине скандал на поїздку Зеленського до Гданська, де пройде цьогорічна Конференція з відновлення України.