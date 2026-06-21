Спикер Сейма Польши считает, что Зеленский не приедет на конференцию в Гданьске

Спикер Сейма Польши Влодзимеж Чажастый считает, что президент Украины Владимир Зеленский на фоне скандала не приедет на Конференцию по вопросам восстановления Украины, которая состоится 25–26 июня в Гданьске.

Об этом он заявил в эфире Polsat News, передает "Европейская правда".

На вопрос, приедет ли, по его мнению, Зеленский на конференцию по вопросам восстановления Украины в Гданьске, Чажастый ответил, что президент Украины не появится в Польше, поскольку конфликт с Варшавой перерос в "такие неконтролируемые эмоции".

"Я думаю, что господин президент Навроцкий знал, что делает. Вопрос заключается в том, успокоится ли ситуация после этого решения господина президента Навроцкого? Или мы, наоборот, движемся в сторону конфликта? (…) Если Зеленский не приедет в Гданьск, является ли это хорошей идеей для бизнеса в контексте восстановления Украины?" – прокомментировал он.

Напомним, вечером 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий принял решение о лишении президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла в связи с присвоением одному из украинских подразделений названия в честь УПА и заявил, что Польша не допустит вступления в ЕС тех, кто не понимает необходимости отказаться от "культа тоталитаризма и насилия".

Украинская сторона пока не комментирует, повлияет ли скандал на поездку Зеленского в Гданьск, где пройдет в этом году Конференция по восстановлению Украины.