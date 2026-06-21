Сибіга: Зеленський у понеділок ухвалить рішення щодо участі в конференції у Гданську

Глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що президент Володимир Зеленський у понеділок прийме рішення щодо участі в Конференції з питань відновлення України 25-26 червня у Гданську.

Про це він сказав в ефірі телемарафону "Єдині новини", його цитує МЗС, передає "Європейська правда".

Сибіга заявив, що в понеділок буде доповідь президентові з приводу готовності до конференції.

"В понеділок будемо доповідати Президенту України щодо готовності до Конференції з питань відновлення України, наслідків тих чи інших рішень та модальностей її проведення. За результатами цього Президент ухвалить рішення", – сказав глава МЗС.

Спікер Сейму Польщі Влодзімеж Чажастий вважає, що президент України Володимир Зеленський на тлі скандалу не приїде на конференцію.

Нагадаємо, увечері 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла у зв’язку з найменуванням одного з українських підрозділів на честь УПА та заявив, що Польща не допустить вступу у ЄС тих, хто не розуміє необхідності відмовитись від "культу тоталітаризму та насильства".