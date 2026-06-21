Сибига: Зеленский в понедельник примет решение об участии в конференции в Гданьске

Глава МИД Андрей Сибига заявил, что президент Владимир Зеленский в понедельник примет решение об участии в Конференции по вопросам восстановления Украины, которая состоится 25–26 июня в Гданьске.–26 июня в Гданьске.

Об этом он заявил в эфире телемарафона "Единые новости", его цитирует МИД, передает "Европейская правда".

Сибига заявил, что в понедельник президенту будет представлен доклад о готовности к конференции.

"В понедельник мы доложим президенту Украины о готовности к Конференции по вопросам восстановления Украины, последствиях тех или иных решений и условиях ее проведения. По результатам этого президент примет решение", – сказал глава МИД.

Спикер Сейма Польши Влодзимеж Чажастый считает, что президент Украины Владимир Зеленский на фоне скандала не приедет на конференцию.

Напомним, вечером 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий принял решение о лишении президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла в связи с присвоением одному из украинских подразделений названия в честь УПА и заявил, что Польша не допустит вступления в ЕС тех, кто не понимает необходимости отказаться от "культу тоталитаризма и насилия".