Сибига на фоне напряженности с Польшей: будем отвечать на все недружественные шаги

Глава МИД Андрей Сибига заявил, что украинская сторона будет отвечать на все недружественные по отношению к Украине шаги.

Об этом он сказал в эфире телемарафона "Единые новости", его цитирует МИД, передает "Европейская правда".

Министр комментировал последнее обострение в польско-украинских отношениях.

"Мы всегда подходили к этому конструктивно, ценили наши отношения с Польшей, были благодарны за ту помощь, которую получали", – сказал он.

По его словам, сейчас очень важно не политизировать чувствительные вопросы исторического прошлого и оставить их историкам.

"Пренебрежительное отношение к Президенту Украины – это не только вопрос орденов. Это пренебрежительное отношение к украинскому воину, к украинскому народу, к нашему праву иметь свою историю. Мы этого терпеть не будем", – заявил глава МИД.

"Мы будем отвечать на все шаги, особенно если эти шаги недружелюбны и пренебрежительны по отношению к нашей стране. Время безмолвия прошло", – добавил он.

По его словам, президент Польши Кароль Навроцкий выступил разрушителем тех позитивных наработок, которых удалось достичь в последнее время.

"Недаром он получает аплодисменты из Москвы", – отметил глава МИД.

Вместе с тем он призвал поляков к сдержанности и дипломатии.

"Мы ежедневно обсуждаем с нашими польскими друзьями, как сохранить дипломатический курс. Нас объединяют общие вызовы, интересы и общее европейское будущее", – заявил Сибига.

Ранее Сибига выразил благодарность полякам, которые не поддерживают эскалацию напряженности с Украиной, и напомнил об общем враге – России.

Напомним, вечером 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий принял решение о лишении президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла в связи с присвоением одному из украинских подразделений названия в честь УПА и заявил, что Польша не допустит вступления в ЕС тех, кто не понимает необходимости отказаться от "культа тоталитаризма и насилия".

В субботу, 20 июня, Зеленский сообщил, что отправил орден по почте Каролю Навроцкому.

От польского ордена Белого Орла отказались все президенты Украины, которые были им награждены.