Лидеры пяти европейских стран встретятся в Берлине для обсуждения Украины

24 июня лидеры Италии, Великобритании, Франции, Германии и Польши (E5) встретятся в Берлине для обсуждения российско-украинской войны.

Об этом говорится в сообщении правительства Италии, передает "Европейская правда".

В сообщении правительства Италии указано, что премьер-министр Джорджа Мелони посетит встречу 24 июня в Берлине.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, который в понедельник объявил об отставке, продолжает исполнять свои обязанности, поэтому будет присутствовать на встрече.

Группа E5 была создана в 2024 году на фоне усиления призывов к перевооружению Европы и улучшению координации действий с целью поддержки Украины в борьбе против российского вторжения.

Канцлер Германии Фридрих Мерц ранее заявил, что встреча состоится на этой неделе, не указав при этом конкретную дату.

Как сообщалось, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц на саммите лидеров ЕС раскритиковали попытки президента Европейского совета Антониу Кошты наладить дипломатические контакты с Россией.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что попытки президента Европейского совета Антониу Кошты наладить дипломатические контакты с Россией были неправильными.