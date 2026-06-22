Дружину прем’єра Іспанії викликали до суду, щоб забрати паспорт через корупційну справу

Дружину прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеса, Бегонью Гомес, викликали до суду для вилучення її паспорта у зв’язку з триваючим розслідуванням.

Про це повідомляє El Pais з посиланням на рішення суду, що є у розпорядженні редакції, пише "Європейська правда".

Згідно з документом, суддя Хуан Карлос Пейнадо викликає Бегонью Гомес до суду на 18:00 24 червня, щоб просити її здати паспорт. Також від неї вимагають розкрити наявність будь-яких інших паспортів, дипломатичних чи громадянина іншої країни, якщо вона має такі.

Окрім того, до суду викликають її радницю Крістіну Альварес.

19 червня суд в Іспанії відкрив нове розслідування проти Бегоньї Гомес у справі про ймовірні посадові зловживання та шахрайство, пов'язане з коштами ЄС.

20 червня їй заборонили виїжджати з країни в рамках підготовки до судового розгляду справи про корупцію та зобов’язали з’являтися у суді двічі на місяць.

У лавах Іспанської соціалістичної робітничої партії Санчеса (PSOE) гостро критикують суддю та наполягають, що дружину прем’єра переслідують несправедливо й упереджено.

Розслідування проти Гомес посилює політичний тиск на Санчеса, який нещодавно вчергове відмовився йти у відставку та оголошувати дострокові вибори наперекір закликам лідера опозиційної Народної партії.

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