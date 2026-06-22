Жену премьера Испании вызвали в суд, чтобы забрать паспорт из-за коррупционного расследования

Жену премьер-министра Испании Педро Санчеса, Бегонью Гомес, вызвали в суд для изъятия ее паспорта в связи с продолжающимся расследованием.

Об этом сообщает El Pais со ссылкой на решение суда, которое есть в распоряжении редакции, пишет "Европейская правда".

Согласно документу, судья Хуан Карлос Пейнадо вызывает Бегонью Гомес в суд на 18:00 24 июня, чтобы просить ее сдать паспорт. Также от нее требуют раскрыть наличие любых других паспортов, дипломатических или гражданина другой страны, если у нее такие есть.

Кроме того, в суд вызывают ее советницу Кристину Альварес.

19 июня суд в Испании открыл новое расследование против Бегоньи Гомес по делу о возможных должностных злоупотреблениях и мошенничестве, связанном со средствами ЕС.

20 июня ей запретили выезжать из страны в рамках подготовки к судебному разбирательству дела о коррупции и обязали появляться в суде дважды в месяц.

В рядах Испанской социалистической рабочей партии Санчеса остро критикуют судью и настаивают, что жену премьера преследуют несправедливо и предвзято.

Расследование против Гомес усиливает политическое давление на Санчеса, который недавно в очередной раз отказался уходить в отставку и объявлять досрочные выборы наперекор призывам лидера оппозиционной Народной партии.

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