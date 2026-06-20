Суд заборонив дружині прем’єра Іспанії покидати країну

Дружині прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеса, Бегоньї Гомес, заборонили виїжджати з країни в рамках підготовки до судового розгляду справи про корупцію.

Про це повідомило видання Politico, пише "Європейська правда".

Відповідно до рішення судді, винесеного в суботу, Гомес зобов’язана з’являтися в суді двічі на місяць. Такий захід має на меті запобігти будь-якому ризику втечі до винесення вироку.

У цій справі, в якій також фігурують як обвинувачені радниця Гомес Крістіна Альварес та бізнесмен Хуан Карлос Баррабес, йдеться про звинувачення у корупції, розкраданні, незаконному привласненні коштів та зловживанні впливом.

Дата початку цього політично чутливого судового процесу, який поповнює низку скандалів, що зачіпають уряд Педро Санчеса, поки що не визначена.

Представник іспанського уряду, якого цитують іспанські газети El País та El Confidencial, заявив, що у суботньому рішенні міститься "відтінок переслідування, одержимості та непропорційності з боку судді, який провів розслідування, що позбавлене будь-якого юридичного сенсу і ґрунтується виключно на політичних мотивах".

Видання El País охарактеризувало рішення судді Хуана Карлоса Пейнадо як "безпрецедентний крок у новітній демократичній історії Іспанії".

Суд в Іспанії 19 червня відкрив нове розслідування проти Бегоньї Гомес у справі про ймовірні посадові зловживання та шахрайство, пов'язане з коштами ЄС.

Нове розслідування проти Гомес посилює тиск на Санчеса, оскільки навколо його близького оточення зростають корупційні скандали, а опозиція закликає до відставки прем'єра.

Нещодавно Санчес вчергове відмовився йти у відставку та оголошувати дострокові вибори наперекір закликам лідера опозиційної Народної партії Альберто Нуньєса Фейхоо.

Читайте також: Дружина, брат і друзі під слідством: як корупційні скандали знищують прем'єра Іспанії Санчеса