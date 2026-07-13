Сибіга до Ради ЄС: не може бути пауз у посиленні тиску на Росію

Глава МЗС України Андрій Сибіга звернувся до Ради ЄС у закордонних справах із закликом посилювати тиск на Росію, зазначивши, що цей місяць є критичним у війні.

Про це міністр повідомив в X, передає "Європейська правда".

Сибіга зазначив, що у своєму виступі перед колегами з країн-членів ЄС зосередився на посиленні протиповітряної оборони України, особливо захисту від балістичних атак, ухваленні 21-го пакета санкцій Євросоюзу та подальшому відкритті кластерів у переговорах про вступ.

Глава МЗС поінформував присутніх про успіхи Києва на полі бою та зусилля щодо досягнення миру. У цьому контексті він закликав партнерів посилювати тиск на Росію санкціями, включно з майбутнім 21-м санкційним пакетом.

"Наше завдання – змусити Путіна зрозуміти, що він нічого не отримає від цієї війни. Тиск. Рішучість. Підвищення вартості війни для агресора. Це залишається простою, але ефективною формулою", – наголосив Сибіга.

Міністр подякував партнерам за підтримку його пропозиції відповідати на кожну масовану російську атаку по Україні новими санкціями, а також за швидку реакцію ЄС після ударів Росії по Києву 2 липня.

Глави МЗС обговорили подальші санкційні кроки проти РФ, зокрема обмеження проти "Росатому" та "Роскосмосу", відключенням "Газпромбанку" від системи SWIFT та заборону на транспортні системи, залучені до російських поставок СПГ.

Сибіга зауважив, що липень може стати критичним місяцем у війні, тому партнери мають зберігати підтримку України та тиск на агресора.

"Цей липень критичний. Диктатори й терористи не беруть літніх відпусток. Наші захисники – теж. Це означає, що не може бути пауз у посиленні тиску на Росію, зміцненні підтримки України та ухваленні великих політичних рішень заради об’єднаної та сильної Європи", – наголосив міністр закордонних справ.

Повідомляли, що 21-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії ще не готовий до затвердження, але у понеділок, 13 липня, Рада ЄС у закордонних справах може узгодити окремий список індивідуальних санкцій з 250 осіб та компаній.

Як повідомляла "Європейська правда", напередодні послам держав ЄС у Брюсселі не вдалося дійти згоди щодо 21-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії, обговорення пакета домовились продовжити 13 липня.

Відомо, що Болгарія більше не буде блокувати 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії через виключення з нього патріарха РПЦ Кирила та засновника російської компанії "Лукойл" Вагіта Алекперова.