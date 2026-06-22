Двоє євродепутатів опинились в центрі расистського скандалу

Євродепутат від Фінляндії Себастьян Тюнккюнен та його данський колега Крістоффер Сторм були звинувачені в расистських висловлюваннях та цькуванні в інтернеті.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Як зазначено, на обох євродепутатів було подано скаргу голові Європарламенту Роберті Метсолі.

Інцидент пов’язаний із голосуванням, що відбулося минулого тижня, щодо створення центрів депортації. Після голосування поширилися відеозаписи із зали, на яких депутати кричали: "Відправте їх назад".

Депутат іракського походження Абір Аль-Сахлані заявив у соцмережах, що ще ніколи не відчував себе в парламенті в такій небезпеці. Тюнккюнен у своєму акаунті в Instagram закликав Аль-Сахлані ще трохи поплакати. Сторм порадив євродепутату іракського походження поїхати додому.

Голова політичної групи Європейського парламенту Renew Europe Валері Хаєр, яка й написала скаргу, заявила, що заяви Сторма та Тюнккюнена мали расистський характер.

Аль-Сахлані, який також входить до Renew Europe, повідомив, що розглядає можливість подання судового позову.

Тюнккюнен у соцмережі X не став заперечувати, що звертався до Аль-Сахлані, однак заперечував, що погрожував колезі.

Як повідомлялося, у січні уряд Литви затвердив комплексний план дій, спрямований на боротьбу з антисемітизмом, ксенофобією та підбурюванням до ненависті.

Восени канцлер Німеччини Фрідріх Мерц пообіцяв рішуче протидіяти антисемітизму в країні.