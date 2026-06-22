Двое евродепутатов оказались в центре расистского скандала

Евродепутат от Финляндии Себастьян Тюнккюнен и его датский коллега Кристоффер Сторм были обвинены в расистских высказываниях и травле в интернете.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Как отмечается, на обоих евродепутатов была подана жалоба председателю Европарламента Роберте Метсоли.

Инцидент связан с голосованием, состоявшимся на прошлой неделе, по вопросу создания центров депортации. После голосования в сети появились видеозаписи из зала, на которых депутаты кричали: "Отправьте их обратно".

Депутат иракского происхождения Абир Аль-Сахлани заявил в соцсетях, что еще никогда не чувствовал себя в парламенте в такой опасности. Тюнккюнен в своем аккаунте в Instagram призвал Аль-Сахлани еще немного поплакать. Сторм посоветовал евродепутату иракского происхождения уехать домой.

Председатель политической группы Европейского парламента Renew Europe Валери Хайер, которая и написала жалобу, заявила, что высказывания Сторма и Тюнккюнена носили расистский характер.

Аль-Сахлани, который также входит в Renew Europe, сообщил, что рассматривает возможность подачи судебного иска.

Тюнккюнен в соцсети X не стал отрицать, что обращался к Аль-Сахлани, однако отрицал, что угрожал коллеге.

Как сообщалось, в январе правительство Литвы утвердило комплексный план действий, направленный на борьбу с антисемитизмом, ксенофобией и подстрекательством к ненависти.

Осенью канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал решительно противодействовать антисемитизму в стране.