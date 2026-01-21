Литва затвердила план дій щодо боротьби з антисемітизмом
У середу, 21 січня, уряд Литви затвердив комплексний план дій, спрямований на боротьбу з антисемітизмом, ксенофобією та підбурюванням до ненависті.
Про це заявила прем’єр-міністерка країни Інга Ругінене, цитує LRT, пише "Європейська правда".
До комплексного плану дій будуть входити:
- заходи з навчання посадовців та педагогів освітніх програм;
- кампанії з підвищення обізнаності населення;
- перейменування вулиць.
Ругінене заявила, що план виконує зобов'язання, викладене в програмі уряду, і усуває прогалину в національній політиці.
"Литва наразі є однією з небагатьох країн Європейського Союзу, яка ще не має такого плану. Затвердження цього плану є нашим зобов'язанням", – акцентувала вона.
За словами прем’єрки Литви, ця ініціатива має на меті посилити зусилля з протидії антисемітизму, ксенофобії, ненависті та дискримінації, сприяти рівності та підтримувати життя єврейської громади в Литві.
"Хоча законодавча база існує, бракує послідовної профілактики, залучення системи освіти та координації. Було зроблено багато роботи, і ми нарешті можемо бути задоволені результатом", – додала вона.
План встановлює три основні цілі:
- запобігання та боротьба з усіма формами антисемітизму, ксенофобії та підбурювання до ненависті;
- сприяння єврейському життю;
- збереження пам'яті про Голокост.
Для координації його реалізації буде призначено спеціальний орган.
Варто нагадати, що вільнюський окружний суд в грудні оголосив вирок лідеру ультраправої партії "Зоря Німану", депутату Сейму Ремігюсу Жемайтайтісу у справі про розпалювання ненависті через антисемітські висловлювання. Суд визнав політика винним і призначив сукупний штраф у розмірі 5 тисяч євро.
9 грудня повідомляли, що Соціал-демократична партія Литви вирішила поки не виключати з коаліції "Зорю Німану".
