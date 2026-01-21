Литва затвердила план дій щодо боротьби з антисемітизмом

У середу, 21 січня, уряд Литви затвердив комплексний план дій, спрямований на боротьбу з антисемітизмом, ксенофобією та підбурюванням до ненависті.

Про це заявила прем’єр-міністерка країни Інга Ругінене, цитує LRT, пише "Європейська правда".

До комплексного плану дій будуть входити:

заходи з навчання посадовців та педагогів освітніх програм;

кампанії з підвищення обізнаності населення;

перейменування вулиць.

Ругінене заявила, що план виконує зобов'язання, викладене в програмі уряду, і усуває прогалину в національній політиці.

"Литва наразі є однією з небагатьох країн Європейського Союзу, яка ще не має такого плану. Затвердження цього плану є нашим зобов'язанням", – акцентувала вона.

За словами прем’єрки Литви, ця ініціатива має на меті посилити зусилля з протидії антисемітизму, ксенофобії, ненависті та дискримінації, сприяти рівності та підтримувати життя єврейської громади в Литві.

"Хоча законодавча база існує, бракує послідовної профілактики, залучення системи освіти та координації. Було зроблено багато роботи, і ми нарешті можемо бути задоволені результатом", – додала вона.

План встановлює три основні цілі:

запобігання та боротьба з усіма формами антисемітизму, ксенофобії та підбурювання до ненависті;

сприяння єврейському життю;

збереження пам'яті про Голокост.

Для координації його реалізації буде призначено спеціальний орган.

Варто нагадати, що вільнюський окружний суд в грудні оголосив вирок лідеру ультраправої партії "Зоря Німану", депутату Сейму Ремігюсу Жемайтайтісу у справі про розпалювання ненависті через антисемітські висловлювання. Суд визнав політика винним і призначив сукупний штраф у розмірі 5 тисяч євро.

9 грудня повідомляли, що Соціал-демократична партія Литви вирішила поки не виключати з коаліції "Зорю Німану".

Читайте також: "Українці вважають, що Литва ніколи не піде курсом Словаччини. Але це не так".