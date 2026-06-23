У Литві у вівторок піде у відставку уряд на тлі переформатування коаліції

У вівторок у Литві уряд Інги Ругінене має піти у відставку у зв’язку з переформатуванням коаліції, з якої виключили ультраправу "Зорю Німану".

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

25 червня очікується відставка уряду прем’єрки Інги Ругінене, після чого запуститься процес затвердження уряду з оновленим складом коаліції, у якому прем’єр-міністром має стати лідер соціал-демократів Міндаугас Сінкявічюс.

Речник Ругінене повідомив, що на засіданні уряду у вівторок має бути ухвалене рішення про відставку уряду. З 24 червня та до переходу повноважень до нового уряду, уряд Ругінене працюватиме вже у статусі виконувачів обов’язки.

Президент Гітанас Науседа повинен буде офіційно визначити кандидатуру прем’єра і презентувати його Сейму, після чого парламент протягом тижня має проголосувати за його затвердження. Далі призначений прем’єр має упродовж 15 днів презентувати Сейму склад уряду та урядову програму та отримати затвердження більшістю голосів.

Нагадаємо, на початку червня Соціал-демократична партія Литви заявила про рішення припинити співпрацю з ультраправою "Зорею Німану" та почати перемовини із Союзом демократів "В ім’я Литви".

В середині червня оновлена коаліція завершила підготовку коаліційної угоди.

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