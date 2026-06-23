В Литве во вторник уйдет в отставку правительство на фоне переформатирования коалиции

Во вторник в Литве правительство Инги Ругинене должно уйти в отставку в связи с переформатированием коалиции, из которой исключили ультраправую "Зарю Немана".

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

25 июня ожидается отставка правительства премьера Инги Ругинене, после чего запустится процесс утверждения правительства с обновленным составом коалиции, в котором премьер-министром должен стать лидер социал-демократов Миндаугас Синкявичюс.

Представитель Ругинене сообщил, что на заседании правительства во вторник должно быть принято решение об отставке правительства. С 24 июня и до перехода полномочий к новому правительству правительство Ругинене будет работать уже в статусе исполняющих обязанности.

Президент Гитанас Науседа должен будет официально определить кандидатуру премьера и представить его Сейму, после чего парламент в течение недели должен проголосовать за его утверждение. Далее назначенный премьер должен в течение 15 дней представить Сейму состав правительства и правительственную программу и получить утверждение большинством голосов.

Напомним, в начале июня Социал-демократическая партия Литвы заявила о решении прекратить сотрудничество с ультраправой "Зарей Немана" и начать переговоры с Союзом демократов "Во имя Литвы".

В середине июня обновленная коалиция завершила подготовку коалиционного соглашения.

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