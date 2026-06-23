Президент Эстонии дал понять, что не будет баллотироваться на второй срок

Президент Эстонии Алар Карис в своей речи на параде в честь дня победы в освободительной войне 1919 года намекнул, что не будет баллотироваться на второй срок.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

В своем выступлении на параде Карис сказал, что хочет в последний раз поздравить жителей Эстонии с днем победы как глава государства.

Ранее Карис обещал подтвердить после празднования дня летнего солнцестояния, планирует ли он выдвигать свою кандидатуру на второй президентский срок или нет.

До сих пор среди политических партий поддержку Карису на выборах выражали Центристская партия и партия Isamaa. Eesti 200 приняла решение не поддерживать кандидатуру Кариса. Партия реформ и Социал-демократическая партия до сих пор занимали выжидательную позицию. EKRE хотела бы видеть кандидатом в президенты заместителя председателя своей партии Марта Хельме.

Алар Карис и ранее допускал, что, вероятно, не будет участвовать в выборах на второй срок.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас ранее заявила, что не будет претендовать на должность президента Эстонии, поскольку считает, что не подходит для этой должности.

Как известно, спикер парламента Эстонии (Рийгикогу) Лаури Хуссар по предложению президента Алара Кариса созывает 2 сентября внеочередную сессию для выборов нового президента Эстонии.