В Естонії офіційно визначили дату виборів президента

Спікер парламенту Естонії (Рійгікогу) Лаурі Хуссар за пропозицією президента Алара Каріса скликає 2 вересня позачергову сесію для виборів нового президента Естонії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

Чинний президент Алар Каріс пообіцяв оприлюднити своє рішення щодо того, чи балотуватиметься він, 25 червня.

Президента в Естонії обирає парламент. Право висунення кандидата належить щонайменше одній п’ятій частині складу Рійгікогу (21 депутат).

Обраним визнається кандидат, за якого проголосує більшість у дві третини складу парламенту (не менше 68 депутатів).

Тим часом опозиційні Центристська та Консервативна народна партія (EKRE) подали до парламенту законопроєкт, який, у разі його ухвалення, передбачатиме запровадження прямих президентських виборів в країні.

Глава європейської дипломатії Кая Каллас раніше заявила, що не буде претендувати на посаду президента Естонії, оскільки вважає, що не підходить для цієї посади.

Алар Каріс раніше допускав, що, ймовірно, не братиме участі у виборах на другий термін.