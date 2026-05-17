Каллас не претендуватиме на посаду президента Естонії

Глава європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що не буде претендувати на посаду президента Естонії, оскільки вважає, що не підходить для цієї посади.

Заяву топдипломатки ЄС наводить ERR, повідомляє "Європейська правда".

Водночас Каллас, яка в минулому була прем’єр-міністеркою Естонії, зазначила, що все ж замислюється над тим, які б були варіанти, якби вона не обіймала свою нинішню посаду.

"Я буваю в різних країнах, і тоді виникає думка: чи могла б я бути послом в одній із цих країн? Але чоловік каже, що робота посла для мене занадто спокійна", – зазначила вона.

На запитання про те, чи могла б вона балотуватися в президенти Естонії, Каллас відповіла: "Мені здається, що я точно не та людина".

Вибори президента Естонії відбуваються не прямим народним голосуванням, а у парламенті – кандидат має отримати щонайменш 68 голосів зі 101.

Процес президентських виборів розпочнеться в серпні цього року. Тури президентських виборів у парламенті Естонії Рійгікогу відбудуться 2 і 3 вересня.

Чинний президент Естонії Алар Каріс, який обіймає посаду з жовтня 2021 року, раніше заявив, що з великою ймовірністю не братиме участі у виборах на другий термін.

Тим часом в Естонії нещодавно внесли пропозицію про впровадження прямих виборів президента.