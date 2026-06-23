У Литві готують механізм компенсацій за випадкові збитки через роботу ППО по дронах

У Сеймі Литви готують до затвердження закон про механізм компенсацій на випадок шкоди, завданої роботою протиповітряної оборони під час збиття безпілотників.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

У вівторок Сейм Литви затвердив поправки до Статуту щодо застосування військової сили та закону про державний резерв, що забезпечать створення механізму компенсацій за завдану шкоду, що настала внаслідок легітимного застосування зброї литовською армією чи союзниками у НАТО – зокрема, внаслідок роботи ППО по безпілотниках.

Для фіналізації механізму потрібне буде ще одне голосування у Сеймі.

Передбачається, що система набуде чинності вже з серпня 2026 року та буде поширюватися на фізичних і юридичних осіб.

Залежно від обсягів компенсації та наявних ресурсів, виплата коштів може розтягуватися у часі на період до 10 років.

Механізм розробили на тлі останніх інцидентів у країнах Балтії, коли українські БпЛА, прямуючи до цілей у Росії, під впливом РЕБ збивалися з курсу і перетинали кордони "друзів України". У Литві випадки є рідшими, аніж у Латвії та Естонії, повз кордони яких пролягає найкоротший маршрут з України до балтійських портів Росії.

Вже двічі винищувачі НАТО збили "заблукалі" українські апарати над країнами Балтії – перший над Естонією, другий – над Латвією.

В Естонії нещодавно знайшли один такий безпілотник, що ймовірно залетів на територію країни 3 червня.