В Литве готовят механизм компенсаций за случайные убытки из-за работы ПВО по дронам

В Сейме Литвы готовят к утверждению закон о механизме компенсаций на случай ущерба, нанесенного работой противовоздушной обороны при сбивании беспилотников.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Во вторник Сейм Литвы утвердил поправки к Уставу по применению военной силы и закона о государственном резерве, которые обеспечат создание механизма компенсаций за ущерб, наступивший в результате легитимного применения оружия литовской армией или союзниками в НАТО – в частности, в результате работы ПВО по беспилотникам.

Для финализации механизма нужно будет еще одно голосование в Сейме.

Предполагается, что система вступит в силу уже с августа 2026 года и будет распространяться на физических и юридических лиц.

В зависимости от объемов компенсации и имеющихся ресурсов, выплата средств может растягиваться во времени на период до 10 лет.

Механизм разработали на фоне последних инцидентов в странах Балтии, когда украинские БпЛА, направляясь к целям в России, под влиянием РЭБ сбивались с курса и пересекали границы "друзей Украины". В Литве случаи реже, чем в Латвии и Эстонии, мимо границ которых пролегает кратчайший маршрут из Украины в балтийские порты России.

Уже дважды истребители НАТО сбили "заблудившиеся" украинские аппараты над странами Балтии – первый над Эстонией, второй – над Латвией.

В Эстонии недавно нашли один такой беспилотник, вероятно залетевший на территорию страны 3 июня.