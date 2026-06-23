У Молдові затримали росіянина за підозрою у зборі розвідданих про Придністров’я

При в’їзді до Молдови правоохоронці затримали громадянина Росії, якого називають співробітником ФСБ і підозрюють у зборі розвідувальних даних.

Про це йдеться у заяви Служби безпеки та інформації Молдови, повідомляє "Європейська правда".

Його затримали на підставі інформації, отриманої Службою інформації та безпеки під керівництвом Прокуратури у боротьбі зі злочинністю та в особливо важливих справах Молдови (PCCOCS).

Росіянина затримали за несанкціонований збір інформації про Придністровський регіон, а саме про зону безпеки.

У зв’язку з цим на запит Прокуратури з боротьби з організованою PCCOCS підозрюваного було поміщено під варту на 30 днів.

Обвинувачений офіцер намагався в’їхати до Молдови під заздалегідь підготовленим прикриттям із заявленою туристичною метою (зокрема, відвідування монастирів), однак насправді його кінцевим пунктом призначення був регіон лівобережжя Дністра.

Мета візиту обвинуваченого полягала у зборі даних та інформації з метою їх зберігання або використання на шкоду суверенітету, незалежності, територіальній недоторканності, державній безпеці або обороноздатності Молдови, зазначили у спецслужбі країни.

У відомстві також додали, що цей іноземний громадянин раніше вже перебував у Молдові в період з вересня 2017 року по вересень 2019 року, протягом якого він здійснював діяльність, спрямовану проти безпеки, незалежності та територіальної цілісності Молдови.

У зв’язку з цим спецслужба звернула увагу на те, що в той період іноземний громадянин користувався дипломатичним паспортом, виданим Міністерством закордонних справ Росії. Однак, всупереч положенням Віденської конвенції, він не пройшов процедуру акредитації в Міністерстві закордонних справ Молдови.

Кримінальне розслідування щодо нього триває, при цьому відповідно до закону щодо цієї особи діє презумпція невинуватості.

Повідомляли, що у Литві Клайпедська окружна прокуратура передала до суду кримінальну справу стосовно громадянина Росії, який, діючи як співробітник Федеральної служби безпеки, звинувачується у багаторічній систематичній організації та координації збору інформації на користь Росії.

Нагадаємо, у травні Іспанія видала Німеччині українця, підозрюваного у шпигунстві для РФ.

Писали, що співробітники Агентства внутрішньої безпеки Польщі затримали трьох громадян країни за підозрою у шпигунстві на користь Росії.