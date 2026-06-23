В Молдове задержали россиянина по подозрению в сборе разведданных о Приднестровье

При въезде в Молдову правоохранители задержали гражданина России, которого называют сотрудником ФСБ и подозревают в сборе разведывательных данных.

Об этом говорится в заявлении Службы безопасности и информации Молдовы, сообщает "Европейская правда".

Его задержали на основании информации, полученной Службой информации и безопасности под руководством Прокуратуры по борьбе с преступностью и по особо важным делам Молдовы (PCCOCS).

Россиянина задержали за несанкционированный сбор информации о Приднестровском регионе, а именно о зоне безопасности.

В связи с этим по запросу Прокуратуры по борьбе с организованной PCCOCS подозреваемый был помещен под стражу на 30 дней.

Обвиняемый офицер пытался въехать в Молдову под заранее подготовленным прикрытием с заявленной туристической целью (в частности, посещение монастырей), однако на самом деле его конечным пунктом назначения был регион левобережья Днестра.

Цель визита обвиняемого заключалась в сборе данных и информации с целью их хранения или использования в ущерб суверенитету, независимости, территориальной неприкосновенности, государственной безопасности или обороноспособности Молдовы, отметили в спецслужбе страны.

В ведомстве также добавили, что этот иностранный гражданин ранее уже находился в Молдове в период с сентября 2017 года по сентябрь 2019 года, в течение которого он осуществлял деятельность, направленную против безопасности, независимости и территориальной целостности Молдовы.

В связи с этим спецслужба обратила внимание на то, что в тот период иностранный гражданин пользовался дипломатическим паспортом, выданным Министерством иностранных дел России. Однако, вопреки положениям Венской конвенции, он не прошел процедуру аккредитации в Министерстве иностранных дел Молдовы.

Уголовное расследование в отношении него продолжается, при этом в соответствии с законом в отношении этого лица действует презумпция невиновности.

Сообщалось, что в Литве Клайпедская окружная прокуратура передала в суд уголовное дело в отношении гражданина России, который, действуя как сотрудник Федеральной службы безопасности, обвиняется в многолетней систематической организации и координации сбора информации в пользу России.

Напомним, в мае Испания выдала Германии украинца, подозреваемого в шпионаже для РФ.

Писали, что сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши задержали трех граждан страны по подозрению в шпионаже в пользу России.