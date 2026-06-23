Єврокомісія оголосила про створення регіональних хабів з безпеки підводних кабелів

Європейська комісія у вівторок оголосила про виділення 5,8 мільйона євро на створення перших регіональних центрів, завданням яких буде моніторинг та ремонт підводних кабелів у Балтійському та Середземному морях.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили в пресслужбі Комісії.

Створення регіональних хабів є частиною ширших зусиль ЄС щодо боротьби з ймовірним саботажем Росії у Балтійському морі.

Регіональний центр Балтійського моря, фінансування якого становить 2,5 мільйона євро, посилить регіональні механізми спостереження та реагування. Фінляндія координуватиме роботу центру разом із Данією, Німеччиною, Естонією, Латвією та Швецією.

У Середземноморському регіоні хаб, фінансування якого становить 3,3 мільйона євро, поєднуватиме спільні процедури та структури прийняття рішень з федеративною технологічною платформою, що забезпечить обмін інформацією майже в режимі реального часу, виявлення аномалій та скоординоване реагування на інциденти. Італія координуватиме роботу центру разом із Грецією, Кіпром та Мальтою.

Крім того, Єврокомісія оголосила конкурс на 40 мільйонів євро для збільшення європейських можливостей ремонту підводних кабелів зв'язку.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року стало відомо про пошкодження кабелю зв’язку фінської компанії Cinia, який пролягає дном Балтійського моря поруч з "Північним потоком" та сполучає Фінляндію з Німеччиною.

Згодом повідомили про другий пошкоджений кабель – між Швецією та Литвою.

Радимо ознайомитися із матеріалом "ЄвроПравди" щодо цих інцидентів: Російська війна йде під воду: що стоїть за серією диверсій проти кабелів у Балтійському морі