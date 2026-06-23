Еврокомиссия объявила о создании региональных центров по обеспечению безопасности подводных кабелей

Европейская комиссия во вторник объявила о выделении 5,8 миллиона евро на создание первых региональных центров, задачей которых будет мониторинг и ремонт подводных кабелей в Балтийском и Средиземном морях.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в пресс-службе Комиссии.

Создание региональных центров является частью более широких усилий ЕС по борьбе с возможным саботажем со стороны России в Балтийском море.

Региональный центр в Балтийском море, финансирование которого составляет 2,5 миллиона евро, усилит региональные механизмы наблюдения и реагирования. Финляндия будет координировать работу центра совместно с Данией, Германией, Эстонией, Латвией и Швецией.

В Средиземноморском регионе хаб, финансирование которого составляет 3,3 миллиона евро, будет объединять общие процедуры и структуры принятия решений с федеративной технологической платформой, что обеспечит обмен информацией практически в режиме реального времени, выявление аномалий и скоординированное реагирование на инциденты. Италия будет координировать работу центра совместно с Грецией, Кипром и Мальтой.

Кроме того, Еврокомиссия объявила конкурс на 40 миллионов евро для расширения европейских возможностей по ремонту подводных кабелей связи.

Напомним, в ноябре 2024 года стало известно о повреждении кабеля связи финской компании Cinia, который пролегает по дну Балтийского моря рядом с "Северным потоком" и соединяет Финляндию с Германией.

Впоследствии сообщили о втором поврежденном кабеле – между Швецией и Литвой.

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