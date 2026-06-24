У Франції гасять кілька лісових пожеж на тлі екстремальної спеки

У вівторок сотні гектарів території у Францїі постраждали від лісових пожеж, що спалахнули на тлі екстремальної спеки.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Одна з пожеж виникла на території департаменту Лот-і-Гаронна на південному заході, охопивши 87 гектарів. До боротьби з вогнем задіяли понад 180 пожежників.

Ще одна спалахнула північніше, у лісі в департаменті Мена-і-Луара. За останніми даними, площа складала 85 гектарів. На місці працювали близько 200 пожежників і десятки одиниць техніки.

Ain, Lot-et-Garonne, Gers...La France en proie aux flammes pic.twitter.com/wWxFXoUJ7u – BFM (@BFMTV) June 24, 2026

🔥 Toute la nuit, près de 150 sapeurs-pompiers vont lutter contre l'incendie de Saint-Macaire-du-Bois dans le Maine-et-Loire, sans appui aérien.



Celui-ci a parcouru 80 hectares.

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📹 Fabienne Cherbonnier



🚫Évitez le secteur

🚒Facilitez l'accès aux secours#incendie… pic.twitter.com/bJ04jiciIp – Association Prévention & Signalement Feux De Forêt (@asso_psfdf) June 23, 2026

Пожежу гасили також у департаменті Ендр, де вигоріли 40 гектарів поля поблизу лісу. Постраждали двоє пожежників.

Вівторок 23 червня став у Франції найспекотнішим днем за 79 років, відколи ведуться системні загальнонаціональні спостереження.

На середу "червоне" попередження через екстремальну спеку оголошено для більш як половини країни – 58 департаментів, це безпрецедентний масштаб.

За період спеки зафіксували вже 18 смертей, які пов’язують з екстремальними температурами.

Через спекотну погоду призупинила роботу одна з АЕС.