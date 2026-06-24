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У Франції гасять кілька лісових пожеж на тлі екстремальної спеки

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Новини — Середа, 24 червня 2026, 08:35 — Марія Ємець

У вівторок сотні гектарів території у Францїі постраждали від лісових пожеж, що спалахнули на тлі екстремальної спеки.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Одна з пожеж виникла на території департаменту Лот-і-Гаронна на південному заході, охопивши 87 гектарів. До боротьби з вогнем задіяли понад 180 пожежників.

Ще одна спалахнула північніше, у лісі в департаменті Мена-і-Луара. За останніми даними, площа складала 85 гектарів. На місці працювали близько 200 пожежників і десятки одиниць техніки. 

Пожежу гасили також у департаменті Ендр, де вигоріли 40 гектарів поля поблизу лісу. Постраждали двоє пожежників. 

Вівторок 23 червня став у Франції найспекотнішим днем за 79 років, відколи ведуться системні загальнонаціональні спостереження.

На середу "червоне" попередження через екстремальну спеку оголошено для більш як половини країни – 58 департаментів, це безпрецедентний масштаб. 

За період спеки зафіксували вже 18 смертей, які пов’язують з екстремальними температурами. 

Через спекотну погоду призупинила роботу одна з АЕС.

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