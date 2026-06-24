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Во Франции тушат несколько лесных пожаров на фоне экстремальной жары

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Новости — Среда, 24 июня 2026, 08:35 — Мария Емец

Во вторник сотни гектаров территории во Франции пострадали от лесных пожаров, вспыхнувших на фоне экстремальной жары.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Один из пожаров возник на территории департамента Лот-и-Гаронна на юго-западе, охватив 87 гектаров. К борьбе с огнем задействовали более 180 пожарных.

Еще один вспыхнул севернее, в лесу в департаменте Мена-и-Луара. По последним данным, площадь составляла 85 гектаров. На месте работали около 200 пожарных и десятки единиц техники.

Пожар тушили также в департаменте Эндр, где выгорели 40 гектаров поля вблизи леса. Пострадали двое пожарных.

Вторник 23 июня стал во Франции самым жарким днем за 79 лет, с тех пор как ведутся системные общенациональные наблюдения.

На среду "красное" предупреждение из-за экстремальной жары объявлено для более половины страны – 58 департаментов, это беспрецедентный масштаб.

За период жары зафиксировали уже 18 смертей, которые связывают с экстремальными температурами.

Из-за жаркой погоды приостановила работу одна из АЭС.

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Франция стихийные бедствия климат
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